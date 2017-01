Dit moet u weten voor u gaat eten

De gemeente Zwijndrecht zegt nee tegen de bouwaanvraag voor Oosterweel. De gemeenteraad keurt de geplande werken op zijn grondgebied af, waardoor de hele bouwaanvraag voor de Antwerpse Linkeroever in gevaar is.

Moederbedrijf Ferrero voert volop campagne om u ervan te overtuigen dat de chocopasta veilig is nadat er vraagtekens zijn opgedoken over de gebruikte palmolie.

Duits bondskanselier Angela Merkel is vanmiddag in de hoofdstad om een eredoctoraat te ontvangen van de KU Leuven en de universiteit Gent. “Ik stel vast dat N-VA zijn visie en communicatie over Merkel heeft omgegooid”, reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke op het opiniestuk van Bart De Wever op de migratiepolitiek van de bondskanselier.

Aan de koffieautomaat

1. Zo wapent u zich tegen de komende storm

Hoewel de storm die morgen over ons land trekt dan toch niet de zwaarste in vijftig jaar zal zijn, worden er aan de kust en in Antwerpen volop preventieve maatregelen genomen. Maar ook u treft best enkele voorbereidingen.