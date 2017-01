Dit moet u weten voor u gaat eten

De Turkse autoriteiten hebben de dader van de aanslag in Istanboel geïdentificeerd, de seksismewet leidde op een jaar tijd tot amper 25 klachten en het Zweedse experiment met de zesurige werkdag stelt teleur. Dit is de lunchbreak.

In het nieuws 1. Turken kennen dader van aanslag De Turkse autoriteiten hebben de dader van de aanslag van afgelopen weekend in Istanboel officieel geïdentificeerd. Dat zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu. Details maakte hij niet bekend. De klopjacht op de verdachte houdt intussen aan. 2. Amper klachten tegen seksisme De antiseksismewet, die er kwam na een ophefmakende reportage over beledigingen en bedreigingen tegenover vrouwen in Brussel, heeft in haar eerste jaar slechts 25 klachten opgeleverd. "We zullen de wet zo snel mogelijk herbekijken", reageert bevoegd staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA). Inke Hutse vindt nochtans dat vrouwen best wel aangifte doen, ook al hebben ze de neiging om het voorval weg te wuiven. "Aangifte doen is niet onnozel. Het is een dikke vette nee durven zeggen. En god, wat voelde het goed", schrijft ze in een opiniestuk. Opiniërend hoofdredacteur Bart Eeckhout noemt in het standpunt een wet zoals de antiseksismewet "inefficiënt en contraproductief". Hij pleit voor een herstelde sociale controle. "Spreek mannen die over de schreef gaan aan. Op straat, op school, op de werkvloer. Spreek de woordvoerders aan, de spraakmakers, of de ouders. En niet per se altijd de wetgever. 3. Nieuwe wet schrapt job Karel Anthonissen

4. Voedselbanken zijn passé Voedsel wordt geweigerd of weggegooid. De Mechelse Voedselbankverdeelpunt S.O.S. Hulpbetoon geeft er de brui aan, onder meer omdat een deel van hun bezoekers te kieskeurig is. "Ondankbaarheid is de zwartste van alle ondeugden." 5. Zuckerberg for president?

Mark Zuckerberg. ©EPA Alle 50 staten van de VS bezoeken en er mensen ontmoeten. Dat is de persoonlijke uitdaging die Facebook-CEO Mark Zuckerberg zichzelf heeft gesteld. En zo voedt Zuckerberg opnieuw de geruchten dat hij plannen heeft om in de politiek te gaan. Dat schrijft The Guardian.

Aan het koffieapparaat 1. Zesurige werkdag is te duur Een experiment voor een zesurige werkdag in Zweden is op een teleurstelling uitgelopen. Het experiment begon twee jaar geleden in Göteborg, maar de voordelen voor de werknemers blijken niet op te wegen tegen de extra kosten, blijkt uit voorlopige resultaten. 2. Hits en missers op tv

Een beeld uit 'Chaussée D'Amour'. ©rv VIER Alle zenders pakken de volgende weken en maanden opnieuw uit met een rist programma's in de hoop de hit van het voorjaar te pakken te hebben. We plozen de schema's uit en selecteerden de programma's die uw kijktijd waard zullen zijn en degene die u beter snel wegzapt.

3. Eigen stad eerst Deze week lanceerde een Antwerps koppel een kledinglijn als ode aan hun stad. Brussel, Gent en Leuven hadden al dergelijke initiatieven. Want lokaal is weer helemaal in. En de drang naar identificeren doodgewoon.