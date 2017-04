Dit moet u weten voor u gaat eten

2. Amerikaans klimaatbureau luidt alarmbel: "Hoeveelheid CO2 in lucht stijgt in recordtempo"

Voor het tweede jaar op rij is de hoeveelheid schadelijke koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer in een recordtempo gestegen. Dat leert een recent onderzoek van het Amerikaans klimaatbureau NOAA.

3. "Geen bewijs dat verdachte betrokken was bij aanslag spelersbus Dortmund"

Volgens de Duitse aanklagers is er geen bewijs dat de opgepakte verdachte iets te maken had met de aanslag op de spelersbus van voetbalclub Borussia Dortmund. Wel is de man een aanhanger van terreurgroep IS. Er is inmiddels een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

4. Trump vindt NAVO niet langer achterhaald