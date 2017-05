Dit moet u weten voor u gaat eten

BNP Paribas is een van de banken die genoemd worden in een mogelijk financieel schandaal. De Amerikaanse justitie heeft haar pijlen gericht op de Franse bank, het Zwitserse UBS en het Schotse RBS. Zij zouden de prijzen van Amerikaanse staatsobligaties gemanipuleerd hebben.

Audi Brussel overweegt om zijn arbeiders in bepaalde periodes 45 uur per week te laten werken . De vakbonden houden de boot voorlopig af.

In het Duitse leger is waarschijnlijk een extreemrechts netwerk actief. Vorige week is een officier gearresteerd die een aanslag zou hebben voorbereid, onder een valse identiteit als Syrisch vluchteling. Minstens vier mensen zouden hem hebben geholpen. De zaak brengt minister van Defensie Ursula von der Leyen in grote verlegenheid.

Niet sporten, en toch in vorm zijn: het is een droom voor velen. Een nieuwe studie op muizen suggereert nu dat het mogelijk is. Een pil zou dezelfde voordelen kunnen opleveren als vele uren in de fitnessclub. Maar hoe realistisch is dat?