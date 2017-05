Dit moet u weten voor u gaat eten

En wie is de onderminister die Comey's doodsvonnis tekende? Is hij echt de grote boeman?

VTM en VIER zoeken samen met Telenet en Proximus naar een oplossing voor het uitgesteld kijken. Omdat de Vlaming steeds vaker reclame doorspoelt, dreigen de omroepen in de problemen te komen. Een optie is om à la Spotify extra geld te vragen voor wie reclame wil laten doorspoelen.

De federale regering debatteert opnieuw over een identiteitskaart met vingerafdruk en gezichtsscan. Mogelijk wordt die maatregel zondag voorgesteld op de superministerraad over veiligheid.

2. Zwangere Guy doet het met coole meisjes in nieuwe clip

Die rare madafakka van een Zwangere Guy heeft op zijn eigen verjaardag een nagelnieuwe clip gelanceerd. In 'Outfit van me Daddy' gunt hij je een bitterzoete blik op zijn jeugd in Brussel, en voor de opnames kregen alléén meisjes en vrouwen vrij spel. Want: "We kunnen nog heel wat van vrouwen leren."