Dit moet u weten voor u gaat eten

In het nieuws 1. EU aan May: "Chanteer ons niet" Wanneer er geen akkoord gevonden wordt over de brexit, dan zal de samenwerking in de strijd tegen misdaad en terrorisme verzwakken. Dat schreef Brits premier Theresa May in haar brexit-brief gisteren. "Een flagrante bedreiging", klinkt het bij critici. 2. Meerdere medewerkers deden al hun beklag over diversiteitsambtenaar

Diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva ©Vlaanderen.be Een slecht evaluatierapport is niet het enige wat diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva haar ontslag zal opleveren. Meerdere medewerkers stapten al naar de ombudsdienst om hun beklag te doen over haar. Twee overwogen zelfs een klacht wegens pesterijen.

3. Hoge Raad geeft magistraten veeg uit de pan: "Gedraag u!" De Hoge Raad voor de Justitie, het orgaan dat toezicht houdt op de werking van de rechterlijke orde in ons land en de magistratenexamens organiseert, uit in een open brief zware kritiek op een aantal rechters. "Sommige magistraten zouden er bij kunnen winnen mochten ze de deontologische gids nog eens grondig doornemen", zo klinkt het streng. 4. Terreurcel in historisch centrum Venetië opgerold Antiterreureenheden van de Italiaanse politie hebben in Venetië een terreurcel opgerold die in het historische centrum van de stad actief was. Archiefbeeld uit Venetië. ©Photo News

5. Peiling: De Wever krijgt tik, maar blijft wel favoriete kandidaat-burgemeester De N-VA van burgemeester Bart De Wever zakt in Antwerpen onder de 30 procent. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos in opdracht van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. Met 34 procent is De Wever wel de favoriet om zichzelf op te volgen als burgemeester.

Aan de koffieautomaat 1. "Hoe uw elektriciteitsfactuur de kas van de rijksten zal spekken"

Matthias Somers. ©Jef Boes Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) wil distributienetbeheerders Infrax en Eandis fuseren en minstens gedeeltelijk naar de beurs brengen. Maar Matthias Somers van denktank Minerva heeft daar ernstige bedenkingen bij.