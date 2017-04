Dit maakte de oudste mens ter wereld allemaal mee

Zo maakte Morano mee hoe de Eerste en Tweede Wereldoorlog (1914-1918 en 1939-1945) Italië in zijn greep hield. Ze zag hoe de omstreden Italiaanse leider Mussolini zijn scepter van 1922 tot 1943 over het land zwaaide en van Italië een fascistische staat maakte. Ook was ze getuige van de afschaffing van de Italiaanse monarchie in 1946. Gedurende haar leven hebben negentig verschillende Italiaanse regeringen het land bestuurd en volgden elf verschillende pauzen elkaar op in het Vaticaan.



Vrouwenkiesrecht

Maar ook andere belangrijke gebeurtenissen passeren de revue tijdens haar 117 jaar durende leven. De Berlijnse muur die in 1961 wordt gebouwd en in 1989 ten val wordt gebracht en de aanslag op de Amerikaanse Twin Towers in 2001.



In 1938 wordt de eerste vorm van antibiotica op de markt gebracht en in 1969 lukt het de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong om als eerste mens ooit voet op de maan te zetten.



Halverwege de twintigste eeuw breekt het feminisme door in Italië. Vrouwen worden zelfstandiger, gaan meer werken en maken zich hard voor hun rechten. In 1945 wordt het vrouwenkiesrecht in Italië ingevoerd. In Nederland was dat recht voor vrouwen er toen al bijna dertig jaar.



Eerste vliegtuig

De auto, die officieel werd uitgevonden in 1885, maakt gedurende de eerste jaren van Morano's leven een razendsnelle ontwikkeling door. Het vervoermiddel is na een aantal jaar al niet meer weg te denken uit het straatbeeld.



In 1903 wordt de eerste succesvolle vlucht gemaakt met een vliegtuig. De Amerikaanse gebroeders Wright weten het voor elkaar te krijgen om met hun zelfgebouwde, gemotoriseerde vliegtuig een gecontroleerde vlucht te maken.

Apparaten



En wat te denken van de ontwikkelingen op het gebied van technologie? Die blijven elkaar aan een stuk door opvolgen. Zo wordt het begin de twintigste eeuw mogelijk om via radiokanalen uit te zenden. In 1925 wordt de eerste televisie gepresenteerd. Meer dan twintig jaar later volgt in 1946 de eerste computer.



Ook huishoudelijke apparaten worden geïntroduceerd. Apparaten zoals de stofzuiger, strijkijzer, wasmachine en de koelkast komen begin twintigste eeuw op de markt en maken het leven in huis net wat gemakkelijker.