Dikke truiendag: warm jezelf op met een winterse soep

Wat heb je nodig:

1 broccoli, in roosjes

boter

1 ui, grof gesneden

200 g wortelen, in blokjes

2 aardappelen, in blokjes

2 preistengels, in ringen

1 tl cayennepeper

1 el gedroogde tijm

400 g tomatenblokjes

5 runderbouillonblokjes

2 l water

500 g boerengehakt

2 el platte peterselie, gehakt



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm een klont boter in een diepe pan en fruit de ui glazig. Doe er de wortel, aardappel, prei en broccoliroosjes bij en laat even meestoven. Roer er de cayennepeper en tijm door en voeg de tomatenblokjes toe.

Stap 2: Verkruimel er de bouillonblokjes boven en giet er het water bij. Breng aan de kook. Laat de soep 20 minuten op laag vuur garen.

Stap 3: Kruid het gehakt met peper en zout en draai er met vochtige handen balletjes van. Voeg de balletjes na 10 minuten koken aan de soep toe. Breng de soep eventueel nog verder op smaak met peper en zout. Bestrooi met de peterselie.



Tip: Lekker met knapperig stokbrood.