Diamant van 11 euro op rommelmarkt brengt op veiling 757.000 euro op

Een diamanten ring die een man in de jaren '80 voor tien pond op een rommelmarkt had gekocht, is bij het Londense veilinghuis Sotheby's gisteravond voor 757.000 euro van eigenaar veranderd.

De zogenaamde 'Tenner' werd in de 19de eeuw gemaakt en de eigenaar was zich niet bewust van de waarde. Hij beschouwde het als een leuk en decoratief ding, aldus The Guardian.



Verwacht werd dat de diamant voor zowat 400.000 euro zou verkocht worden, maar hij haalde uiteindelijk bijna het dubbele van die schatting.



Het gewicht van de ring bleek 26.27 karaat te zijn (1 karaat= 0,2 gram). De slijpvorm werd door experts betiteld als 'cushion', rechthoekig met ronde hoeken. De ring bleek zo uniek dat hij zelfs een naam kreeg: Tenner.