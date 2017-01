Deze gezonde appeltaart maak je zonder suiker en boter

Wat heb je nodig:

300 g bloem

150 ml maisolie

6 gedroogde abrikozen, fijngesneden of gemixt

2,5 tl bakpoeder

snuf zout

4 appels, in blokjes

2 el citroensap

zeste van 1/2 citroen

35 g rozijnen

2 el abrikozenconfituur



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Week de rozijnen 5 minuten in warm water.

Stap 2: Meng de bloem, de olie, de abrikozen, het bakpoeder en het zout door elkaar en kneed tot een glad deeg. Voeg wat water toe als het deeg te droog is. Meng in een andere kom de stukjes appel, het citroensap, de citroenrasp en de rozijnen door elkaar.

Stap 3: Beboter een springvorm en bekleed met bakpapier. Doe er het deeg in en bedek de hele bakvorm en de randen met het deeg. Vul de vorm met het appelmengsel. Verwarm de confituur in de microgolfoven. Besmeer er de bovenkant van de appeltjes mee. Zet de taart 50 minuten in de oven.