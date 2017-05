Deprez: "Discussie Schauvliege-Natuurpunt is gevolg van falend bosbeleid”

“In zekere zin is deze discussie goed nieuws”, zegt Deprez. “De minister trekt conclusies uit cijfers die ze van haar administratie krijgt. De voorbije jaren zei ze regelmatig dat we moesten wachten op de bijgestuurde Boswijzer.”

Die Boswijzer is de de officiële graadmeter waar de overheid haar toekomstig bosbeleid op baseert. In 2013 maakten verschillende experten het meetinstrument met de grond gelijk, toen bleek dat er een enorme foutenmarge op zat. Volgens de Boswijzer won Vlaanderen tegenover de vorige meting zo'n 8.000 hectare aan bos. Alleen kon niemand zeggen waar dat bos er in de praktijk effectief bijgekomen was. Volgens het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek kan de Boswijzer dan eigenlijk ook geen uitspraken doen over de evolutie van de bosoppervlakte, net omdat het instrument zo onnauwkeurig is. Sinds 2013 was er geen nieuwe meting meer met de Boswijzer, hoewel die tweejaarlijks zou plaatsvinden.

“Ik hoop dat de uitspraken van de minister erop wijzen dat ze nu de resultaten van de Bosbarometer als basis zal gebruiken voor toekomstig bosbeleid.” Die Bosbarometer is een initiatief van de organisatie Bos+. Het maakt de som van vergunde ontbossingen en gesubsidieerde heraanplantingen. Sinds een aantal jaar toont het een stagnatie van de bosoppervlakte.