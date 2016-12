De waarheid is overbodig: welkom in het universum van de post-truth

Dat Donald Trump een glibberige verhouding tot de waarheid heeft, is de laatste maanden rijkelijk gedocumenteerd. Maar nu hij verkozen is tot de volgende president van de Verenigde Staten, geeft hij zijn eigen leugens ook weleens toe. Met een ondeugende lach liefst, om te laten zien: zijn ze er toch mooi ingetrapt.

Tijdens zijn thank you-tour, een rondgang langs de zwaarbevochten swing states, blikte hij in zijn speeches af en toe terug op zijn campagnetaal. "Je hoorde me steeds zeggen dat het systeem rigged was", zei Trump in Virginia.