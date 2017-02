De hype van 2017: sheet pan met krokante kabeljauw

Wat heb je nodig:

2 zoete aardappelen, in staafjes

6 teentjes knoflook, ongepeld

250 g knolselder, in staafjes

olijfolie

2 pastinaken, in staafjes

2 rode uien, in partjes

2 el gedroogde tijm

200 g wortelen, in staafjes

peper en zout



Voor de vis:

4 kabeljauwfilets

5 el olijfolie

2 teentjes knoflook, geperst

2 el platte peterselie, gehakt

snuf cayennepeper

6 el paneermeel

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Doe alle groenten en de look in een kom en voeg olie, tijm, peper en zout toe. Hussel alles goed door elkaar.

Stap 2: Verdeel de groenten op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 30 minuten in de oven. Keer ze elke 10 minuten om.

Stap 3: Kruid de vis met peper en zout. Meng de overige ingrediënten in een kommetje tot een stevig papje. Voeg eventueel nog wat extra olie toe als het mengsel te droog is.

Stap 4: Leg de visfilets de laatste 10 minuten voor het einde van de baktijd op de groenten. Verdeel het paneermengsel over de visfilets en zet terug in de oven. De vis heeft dan een bruin en knapperig korstje.