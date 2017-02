De Block stuurt richtlijn omtrent antidepressiva naar huisartsen

Maggie De Block, de minister van Volksgezondheid (Open Vld), heeft vandaag een richtlijn naar de huisartsen gestuurd over hun aanpak van depressies. De minister legt de nadruk op het correct voorschrijven van antidepressiva en antipsychotica. "We slikken te veel antidepressiva. Ook als dat niet nodig is", zegt De Block aan de kranten van Mediahuis.

Volgens de laatste cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) blijkt dat in 2013 1,92 miljoen Belgen een antidepressivum kochten bij een apotheker. Om die pillenberg te verkleinen, heeft De Block een nieuwe richtlijn verstuurd naar de huisartsen. "Twee zaken zijn belangrijk. Wanneer schrijf je bij depressie medicatie voor? En wanneer verwijs je door?", klinkt het.



Gevolgen

De bedoeling van de richtlijn is om de huisartsen te wijzen op de gevolgen van het gebruik van antidepressiva. In de richtlijn vraagt De Block ook meer aandacht voor depressie bij ouderen.