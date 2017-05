De beste preventie tegen misbruik: je kinderen opvoeden tot weerbare wezens met een krachtig ego, een sterke wil en veel zelfrespect

'Stap nooit in witte bestelbusjes!’ ‘Neem geen snoepjes aan van grote meneren!’ ‘Ga niet mee met onbekenden!’ Wie is niet grootgebracht met die waarschuwingen? Je moet je kind op het hart drukken dat het moet oppassen voor onbekenden, zo wil het cliché. “Maar dat is veel te zwart-wit”, zegt Eveline De Bie van Sensoa. “In sommige noodsituaties mogen kinderen wél een beroep doen op onbekenden: als ze verdwalen in een pretpark, als de bus niet komt opdagen, als ze een ongeluk krijgen in het verkeer.