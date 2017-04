Daar is de lente, daar is de zon

's Avonds wordt het zwaarbewolkt met later vannacht regen vanuit het zuidwesten die de Kempen en de hoge Ardennen pas tegen de ochtend bereikt. Het kwik daalt tot 4 à 8 graden.



Wisselvallige Arbeidsdag

Het feest van de arbeid begint maandag eerst nog met regen in het noordoosten, daarna wordt het overal wisselvallig met enkele buien. De maxima bedragen 8 tot 14 graden.



Ook de dagen nadien is er er een wisselvallig weertje met soms buien of regen.



Pas op voor CO 2 -vergiftiging

Het KMI waarschuwt tot slot zaterdag voor CO 2 -vergiftiging omdat de huidige weersomstandigheden ongunstig zijn voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen.