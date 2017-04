Computerstoring Schiphol leidt tot problemen bij inchecken

Volgens haar werkt de luchthaven er hard aan om de opgelopen achterstand weg te werken. Over de oorzaak van de storing, die drie kwartier duurde, is niets bekend.



Het systeem Amadeus Altéa wordt wereldwijd gebruikt. Ook elders heeft het tot vertragingen geleid. Onder meer Lufthansa, Qantas, British Airways, Etihad, Lufthansa en Finnair melden problemen met inchecken.



Op Brussels Airport waren er geen problemen. "De check-in was grotendeels achter de rug, zodat bij ons geen reizigers of vluchten vertragingen opliepen", aldus een woordvoerder. (SSL)