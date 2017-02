Carnavalsvierders delen "per ongeluk" cannabislolly's uit tijdens optocht

In Heerlen, een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg, zijn zaterdag per ongeluk cannabislolly's rondgestrooid tijdens een carnavalsstoet. Dat heeft de voorzitter van de plaatselijke carnavalsvereniging bevestigd aan de Nederlandse media. Volgens hem had de leverancier van het snoepgoed de cannabislolly's nochtans apart gezet, maar zijn ze per ongeluk toch op een praalwagen beland.

Het incident kwam aan het licht toen een meisje dat langs de kant van de weg een lolly had opgevangen aan haar moeder had gezegd dat die een "raar smaakje" had. De vrouw verwittigde daarop meteen de politie.



Het snoepgoed in kwestie bevatte geen werkzame stoffen uit cannabis, en was dus niet gevaarlijk. De leverancier van de bewuste lolly's zou intussen zelf naar de politie gestapt zijn om het incident uit te leggen.