Carjacker rijdt paramedica dood met haar eigen ambulance

De hulpverleners waren onderweg naar een interventie, toen een voorbijganger hen er attent op maakte dat er iemand op de achterbumper meereed. Ze hielden halt om te kijken wat er aan de hand was.

De "passagier" maakte van de gelegenheid gebruik om achter het stuur te gaan zitten. Toen beide vrouwen probeerden hem uit de ambulance te trekken, reed hij plots achteruit. Daarbij overreed hij de vrouw die de ziekenwagen had bestuurd, en raakte hij ook haar collega, die lichtgewond werd. Een medewerker van het New Yorkse openbaar vervoer slaagde er met de hulp van passanten in om de dader te overmeesteren. Zijn motief is onbekend.



Moeder van vijf

Volgens New Yorks burgemeester Bill de Blasio was het slachtoffer een 44-jarige moeder van vijf kinderen, die al 14 jaar voor de brandweer werkte. Collega's van het slachtoffer demonstreerden volgens de New York Times met tientallen ambulances voor de ingang van het ziekenhuis.