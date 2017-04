Buon appetito - Broodje Caprese met broccoli

Wat heb je nodig:

1 broccoli

100 g bloem

3 eieren

1 el gedroogde oregano

1 tl gedroogde tijm

125 g mozzarella, in plakjes

2 tomaten, in plakjes

verse basilicumblaadjes

olijfolie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Snij de broccoli in stukken. Doe de groente samen met de bloem, oregano en eieren in een blender en mix glad. Kruid met peper en zout.

Stap 2: Bekleed een ovenschaal met bakpapier en giet hier het mengsel in. Zet 30 minuten in de oven.

Stap 3: Steek rondjes uit het broccolibrood. Beleg elk rondje met plakjes tomaat en plakjes mozzarella. Kruid met de gedroogde tijm, peper en zout. Zet ze in de oven onder de grill, tot de mozzarella begint te smelten. Druppel er wat olijfolie over en werk af met basilicumblaadjes.