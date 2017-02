Buien blijven op post

Vanavond is het tijdelijk wat droger maar vannacht wordt het overwegend zwaarbewolkt met regen en buien, in Hoog-België vaak smeltende sneeuw. De temperaturen dalen naar waarden tussen 1 en 5 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwest tot west. De rukwinden kunnen plaatselijk nog oplopen tot 70 km/ u, aan de kust mogelijk wat meer.



Depressies

Depressies over het zuiden van Scandinavië en de Noordzee zorgen ook morgen voor een snel wisselend weerbeeld. De dag begint met wat regen in het oosten, op de Ardense Hoogten (smeltende) sneeuw. Daarna is het tijdelijk droog met zelfs enkele brede opklaringen. In de loop van de namiddag wordt het opnieuw zwaarbewolkt met eerst lichte regen, in de loop van de avond gevolgd door matige regen. De wind waait matig tot vrij krachtig. Maxima van 5 graden in de Ardennen tot 10 graden in het westen en het centrum.



Na een laatste bui in de Ardennen wordt het donderdag meestal droog met soms brede opklaringen. Aanvankelijk staat er nog een stevige westenwind maar in de loop van de dag wordt het rustiger en draait de wind naar het zuiden. Maxima van 6 tot 11 graden.



Veel bewolking

Vrijdag wordt waarschijnlijk een dag met veel bewolking en opnieuw perioden met regen. Er staat een matige zuidelijke wind en met de aanvoer van zachte lucht krijgen we maxima van 8 tot 12 graden.