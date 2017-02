Breng de Italiaan in jou naar boven: pizza met verse tomaten

Wat heb je nodig:

1 rol kant-en-klaar pizzadeeg

2 à 3 tomaten, in dunne plakjes

150 g kerstomaten, gehalveerd

2 rode uien, in dunne ringen

125 g mozzarella, in plakjes

40 g pijnboompitten

rucola

olijfolie

1 tl gedroogde oregano

1 tl suiker

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 220°C. Bekleed een bakplaat met bakpapier.

Stap 2: Hussel de tomaten, kerstomaten en uien met een scheut olijfolie, suiker, peper en zout.

Stap 3: Rol het pizzadeeg open op de bakplaat en bestrijk met olijfolie.

Stap 4: Beleg het deeg met de gemarineerde tomaten en uien en met de plakjes mozzarella. Bestrooi met de oregano en pijnboompitten.

Stap 5: Bak de pizza 20 minuten in de oven goudbruin. Verdeel er net voor het serveren een handvol rucola over.