Siegfried Bracke weg bij Telenet

Na aanhoudende kritiek op zijn adviseursrol bij Telenet laat Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) de job vallen. Dat maakte hij tijdens de Gentse gemeenteraad over Publipart bekend.

"Dienstmededeling. Ik vertrek uit Telenet Adviesraad. Poenschepper? Ik niet. Maar hoeft niet meer voor mij. Geen punt. Punt", tweette Bracke tijdens de Gentse gemeenteraad over het Publipartschandaal. In de gemeenteraad kreeg hij kritiek voor zijn eigen 'sjnabbels'. Als Kamervoorzitter is Bracke al de best betaalde politicus van het land - hij verdient meer dan de premier. Toch werkte hij daarnaast nog als adviseur voor telecombedrijf Telenet. De vrees bestond al dat Bracke zijn kritiek op Publipart als een boemerang in zijn gezicht zou terugkrijgen. En die vrees is nu uitgekomen.

Bracke weigerde tijdens de gemeenteraad opnieuw om te zeggen wat zijn vergoeding was bij Telenet. Volgens hem gaat het niet om privégeld en moet dit dus niet openbaar zijn. "Ik wil ook niet weten wat collega's die advocaat zijn of een restaurant uitbaten verdienen." Uitspraken die hem de wind van voren bezorgde van de Gentse socialisten, die Bracke de afgelopen dagen zelf viseerde omwille van hun hoge vergoedingen bij intercommunale Publipart. Karin Temmerman (SP.A) noemde Bracke een hypocriet. "Transparantie voor iedereen, behalve voor u."

12.000 euro Ook burgemeester Daniel Termont (sp.a) haalde uit naar Bracke. Hij zei dat Telenet hem ook had gevraagd als adviseur. "Maar ik heb het niet gedaan omdat ik het deontologisch niet correct vond. U verdient daar volgens De Tijd 12.000 vast en 2.000 per advies. 12.000 forfait. Dus zonder vergaderingen. U doet wat u ons verwijt." En nog: "U bent schaamteloos. Dat is uw probleem."

Eerder op de dag had parlementslid Peter Vanvelthoven (sp.a), die tot vorig jaar deel uitmaakte van de adviesraad zoals Bracke, vertelt aan de zakenkrant De Tijd dat bestuurders bij de adviesraad van Telenet 12.000 euro bruto vast krijgen per jaar en 2.000 euro per adviesraad. Bracke zou hetzelfde gekregen hebben. In 2016 doekte Telenet de adviesraad echter wel op. Sindsdien worden consultants zoals Bracke enkel geraadpleegd wanneer men dat nodig acht, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Welke vergoeding daarmee gepaard gaat, wilde Telenet niet zeggen. Bracke liet alleen verstaan dat het niet om een buitensporig bedrag gaat.

Ondertussen in de gemeenteraad Uit de Gentse noodgemeenteraad over het Publipart-schandaal vielen voor de rest twee besluiten te trekken. De meerderheidspartijen sp.a, Groen en Open Vld maken hun mandaten en vergoedingen bekend. Tegelijk houden ze vol dat er eigenlijk geen echte fouten zijn gemaakt. Financiënschepen Christophe Peeters (Open Vld haalde zijn beste verweer boven: "We zitten in een vechtscheiding met de Walen en het is verdomd moeilijk en geen evident verhaal om eruit te geraken", zei hij. "Het zal je niet verbazen dat men over de taalgrens enigszins anders denkt over de rol van de overheid in de productie van energie en de rol van de overheid op de aanwezigheid in de industrie in het algemeen. Ik zeg niet dat het een foute kijk is of de onze de juiste, maar wat dat betreft leven we politiek gezien in twee verschillende landen."

De stad haalde deze legislatuur al 9,9 miljoen euro terug, maar wil nog aanspraak maken op de resterende 43,4 miljoen. Alleen verschilt die boekwaarde 20 miljoen met de reële waarde. “We gaan dus niet vertrekken en zeggen aan onze Waalse vrienden, je mag die 20 miljoen houden”, aldus Peeters “Dat is geld dat toekomt aan de Gentse belastingbetaler, dat gaan we niet zomaar laten liggen.” Over de 1,7 miljoen euro ‘verdachte’ personeelskosten de afgelopen vijf jaar, verklaarde hij dat het gaat om loonkosten van één personeelslid dat indertijd niet wilde afstappen van zijn overheidsstatuut en bij Publilec bleef, maar langdurig ziek is en gezien zijn statuut verder betaald wordt.

Chemische wapens En wat met die dubieuze beleggingen van Publipart, onder meer in chemische wapens? "Il ne faut pas exagérer", reageerde Peeters daarop. "Het gaat om een fabrikant van witte fosfor, dat gebruikt kan worden als een chemisch wapen, maar ook voor een reeks andere producten."