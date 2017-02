België voert slappe oorlog tegen salafisme

Een rapport van het antiterreurorgaan OCAD dat uitlekte in De Standaard bevestigt opnieuw dat het salafisme in België in opmars is. “Hun inspanningen zijn er dikwijls op gericht om de moslims in het Westen af te keren van Europese waarden en normen.”

Hoewel het OCAD benadrukt dat salafisten een kleine minderheid vormen binnen de moslimgemeenschap, wordt duidelijk gesteld dat het hier om een “zorgwekkende” evolutie gaat die terreurgeweld in de hand kan werken.