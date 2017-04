BBQ-time! Ribbetjes met honingsaus

Wat heb je nodig:

1 rugrib

1/4 witte kool

3 wortelen

2 sjalotten

2 appelen

sap van 1/2 limoen

2 el mayonaise

2 el platte kaas

peper en zout



Voor de saus:

2 dl runderbouillon

2 dl rode wijn

1 el honing

1 el azijn

100 ml rode porto

1 el bloem



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 160°C. Bak de ribbetjes 45 minuten in de oven (of bak ze op de barbecue).

Stap 2: Snij de witte kool in stukken en mix de groente fijn in een blender. Schep in een kom. Doe hetzelfde met de wortelen en de sjalot. Doe ze bij de witte kool.

Stap 3: Schil de appel en rasp het vruchtvlees bij de groenten. Roer de mayonaise en de platte kaas door de sla. Breng op smaak met het limoensap, peper en zout.

Stap 4: Breng voor de saus de wijn en de bouillon aan de kook. Los de bloem op in de porto en bind er de saus mee. Breng op smaak met peper, zout, honing en de azijn. Serveer de ribbetjes met de koolsla en de saus.