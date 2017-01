Bankrovers zien hard labeur door rekenfout niet beloond: tunnel komt uit in keuken

In een bankgebouw in de Chileense kuststad Viña del Mar is een meer dan 25 meter lange tunnel ontdekt. De tunnel werd allicht gegraven door snoodaards die een bankroof wilden plegen. Die boosdoeners hebben flink wat arbeid geleverd zonder beloning: de tunnel kwam niet uit nabij de safe, maar in de drie meter verder gelegen keuken.

Een bewaker ontdekte het begin van de tunnel gisteren in het toilet van een gebouw naast de bank. De tunnel is 25 meter lang en twee meter breed (de hoogte werd helaas niet meegedeeld). Behalve werktuigen werden in de tunnel ook dna-sporen aangetroffen. En dus is de politie op zoek naar vermoeid ogende verdachten.