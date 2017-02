Australië geteisterd door tientallen brandhaarden: "Het enige wat ons nog rest hebben we aan"

Een klein dorp op 350 kilometer ten noordwesten van Sydney brandde bijna volledig af. De bewoners van Uarbry moesten tijdens het weekende in alle haast hun huizen verlaten om zich voor de vlammenzee in veiligheid te brengen. "Het enige wat ons nog rest, hebben we aan", zei een dorpsbewoner in de Sydney Morning Herald toen hij de geblakerde resten zag van wat eens zijn huis was.



45 graden

In de omgeving heersten in het weekend temperaturen van rond de 45 graden Celsius. Op vele plaatsen was nog hetere en extreem droge lucht in de rookslierten van de bosbranden elektrostatisch geladen. Daardoor werden onweders veroorzaakt. Vele blikseminslagen werden door de rookontwikkeling tegengehouden.



Naar verluidt bestrijden tot 2.500 brandweerlui sinds vrijdag de vlammenzee. Vandaag woedden een zeventigtal branden, 26 zijn nog steeds niet onder controle. De hulpverleners hopen op dalende temperaturen om de branden meester te geraken.



Korte adempauze

De weerdiensten kondigen voor de komende dagen een lichte afkoeling aan. Een hogedrukgebied zou vanaf morgen wat koelere lucht en geringe neerslag in de regio Northern Rivers ten noorden van Sydney brengen. Bovendien trekt de hittegolf, die in het weekeinde recordtemperaturen tot 48 graden naar New South Wales bracht en de branden had aangewakkerd, verder naar het noorden.



Het gaat slechts om een korte adempauze, waarin de brandweerlieden de vlammen moeten blussen. De hitte zou de dagen daarop al terugkomen.