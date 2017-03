Artsen eisen bij Geens maatregelen tegen agressie

Verschillende media berichtten vandaag uit een enquête van het vakblad de Artsenkrant, waaruit is gebleken dat 86 procent van de artsen de voorbije tien jaar minstens één keer met verbale agressie door patiënten werd geconfronteerd. Ook krijgen artsen af te rekenen met fysiek geweld en seksueel ongewenst gedrag.



In Het Nieuwsblad trekt Marc Moens van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten aan de alarmbel. "Er zijn vorig jaar veel beloftes gedaan, we zijn ook al bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ontvangen. Maar we hebben het gevoel dat het allemaal verwaterd is."