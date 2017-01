Alweer wint de outsider: Benoît Hamon

De linkse oud-minister Benoît Hamon is verrassend als overwinnaar uit de bus gekomen in de eerste ronde van de socialistische primary's voor de Franse presidentsverkiezingen. Hamon neemt het volgende zondag, in de tweede ronde, op tegen de man die tweede eindigde, ex-premier Manuel Valls. Tussen stevig links en centrum-links: om de opvolging van François Hollande zal bikkelhard gevochten worden.

In Frankrijk behaalt voormalig minister van Onderwijs Benoît Hamon de meeste stemmen in de eerste ronde van de socialistische primary's. Hamon, die 35,8 procent achter zijn naam krijgt, wint het pleit van Manuel Valls, goed voor 31,4 procent. Beide politici gaan door naar de eindronde, volgende zondag, als de socialistische sympathisanten hun kandidaat kiezen voor de presidentiële stembusgang van volgende lente. Vijf andere kandidaten voor de primary's, onder wie de gedoodverfde doorstoter Arnaud Montebourg, zijn uitgerangeerd.

Opkomst Het eerste cijfer waar gisteravond naar uitgekeken werd, was de opkomst, want daaraan wou de PS haar eigen draagvlak in de samenleving meten. Hoewel de partij de zelf opgelegde drempel van een miljoen kiezers overschreden heeft, wordt het cijfer van twee miljoen, waar ze stiekem van gedroomd had, niet bereikt. Ter herinnering: de primary's van de rechtse oppositie, eind vorig jaar, konden nog vier miljoen burgers overtuigen. Maar de PS zit dan ook in een lastig parket. Eerder gooide president François Hollande – gisteren overigens op staatsbezoek in Chili – de handdoek in de ring en zag hij af van een tweede mandaat. Door geen nieuwe beurt te ambiëren stond Hollande, volgens de peilingen de minst populaire president in 50 jaar, zijn plaats af aan Valls, die tot voor kort diens eerste minister was.

Sociaal-populist Valls, een man van wet en orde die een sociaal-liberale besparingslijn aankleeft, krijgt het verwijt de linkse idealen te hebben verloochend. Hamon, volgens politicologen een sociaal-populist, verliet de regering uit protest tegen haar 'rechtse' koers en wil een basisinkomen van 600 euro invoeren. Als Hamon de steun krijgt van andere linkse boegbeelden, en daar zag het gisteravond naar uit, dan is zijn zege volgende week bijna zeker. Toch gaat niemand er in deze fase nog van uit dat, na het tijdperk-Hollande, de Parti Socialiste het Elysée kan binnenrijven. Voor de partij komt het er dan ook vooral op aan de eer te redden. Share Niemand gaat er nog van uit dat, na het tijdperk-Hollande, de Parti Socialiste het Elysée kan binnenrijven. Voor de partij komt het er dan ook vooral op aan de eer te redden

Lukt haar ten minste dát? Allesbehalve zeker. Of de kandidaat nu Hamon of Valls wordt, op de linkse flank blijft de concurrentie moordend, want twee presidentskandidaten weigerden aan de primary's deel te nemen en doen hun eigen ding. In het centrum schiet de jonge, marktvriendelijke oud-minister van Economie Emmanuel Macron als een raket de hoogte in, terwijl aan de linkerkant, met de steun van de communisten, de populaire stormram Jean-Luc Mélenchon oprukt. Gesteld dat links alsnog waardig uit de strijd wil komen, dan kunnen de diverse stromingen bijna niet anders dan zich achter één persoonlijkheid op te stellen. Die klus zal diplomatie, moed en de nodige hypocrisie om het lijf hebben, aangezien de Franse progressieven de slangenkuil voorbij zijn. Meer nog, sinds François Mitterrand de PS in de vroege jaren 70 oprichtte, lijkt de toekomst van de formatie zelden zo onzeker te zijn geweest als vandaag.