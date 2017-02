Als het lukt seksueel geweld strenger te bestraffen, verdient deze regering daarvoor krediet

Wie de aangrijpende getuigenis van Dirk Segers in Zeno leest, beschikt beter over een sterke maag. Zelden heeft iemand zo openlijk inzicht gegeven in wat het doet met een mens, om jarenlang slachtoffer te zijn van zeer verregaand kindermisbruik.

Voor het misbruik van Dirk Segers gaat de dader – de in andere misbruikzaken genoemde en veroordeelde jeugdauteur Gie Laenen – vrijuit, omdat de feiten verjaard zijn. Met zijn expliciete getuigenis wil meneer Segers precies dat aanklagen. Volgens hem zou het beter zijn om bij seksueel misbruik geen verjaringstermijn meer toe te passen. Wie het levensverhaal van Dirk Segers leest, zal snel geneigd zijn de roep te ondersteunen.