Afvallige moslims en spookdeeltjes: dit moet u weten voor u gaat eten

Het proces over de moord op Stijn Saelens is met veel media-aandacht van start gegaan voor de correctionele rechtbank van Brugge. André Gyselbrecht, Pierre Serry, Franciscus Larmit en Evert de Clercq moeten zich verantwoorden voor hun rol in de zogenaamde kasteelmoord. Maar hoe zit de zaak ook alweer in elkaar?