Aftellen naar Trumps eerste conflict met China

“De VS zullen in vijf tot tien jaar een oorlog uitvechten met China over eilanden in de Zuid-Chinese Zee." Die apocalyptische voorspelling werd in maart vorig jaar gedaan door Steve Bannon, toen hij nog leiding gaf aan de uiterst-rechtse website Breitbart. Vandaag is hij strategisch adviseur van president Donald Trump en permanent lid van diens Nationale Veiligheidsraad. Bannon verwees naar de kunstmatige eilanden die China opspuit in de Zuid-Chinese Zee en ombouwt tot militaire basissen.