Aantal executies daalt wereldwijd, behalve in China

Volgens Amnesty is de ongerustheid onder de Chinese bevolking aangewakkerd door een opmerkelijke zaak. Een man die 21 jaar eerder werd terechtgesteld, is in december door de rechter onschuldig verklaard.

“Met gedeeltelijke onthullingen en onverifieerbare verklaringen claimt de Chinese regering dat zij progressie maakt in het terugdringen van het aantal executies, maar dat is opzettelijk bedrieglijk”, zegt Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International.

Volgens Chen Guangzhong, professor politieke en sociale wetenschappen in Peking, zijn de executies in China op tien jaar tijd gedaald van enkele tienduizenden naar een getal met vier cijfers. In de databank die de Chinese overheid online publiceert, geeft het maar 85 executies toe tussen 2014 en 2016.

Het probleem is dat China het exacte aantal uitgevoerde doodstraffen weigert mee te delen. Op basis van mediaberichten en onderzoeken komt Amnesty International op enkele duizenden per jaar.

Behalve in China, is in de rest van de wereld het aantal executies in vrije val. Amnesty International is ervan overtuigd dat de doodstraf zelf ten dode opgeschreven staat.

“Slechts een handvol landen voert nog executies uit op grote schaal", zegt Salil Shetty.

In Iran daalde het aantal terechtstelling van 977 naar 567 in 2016 en in Pakistan van 326 naar 87. Het aantal executies (20) in de VS lag in geen enkel jaar sinds 1991 zo laag. En het aantal doodvonnissen dat er werd uitgesproken (32), was het laagste sinds 1973.

"We zullen moeten vechten om het zo te houden”, zegt Shetty. “Het aantal executies kan dit jaar weer fors de hoogte ingaan, bijvoorbeeld door het hoge aantal executies dat Arkansas plant in april.”

De gouverneur van Arkansas heeft de opdracht gegeven om acht gevangenen voor eind april te executeren, omdat de houdbaarheidsdatum van een verdovingsmiddel dan verstrijkt. Farmaceutische bedrijven willen geen nieuwe voorraad van het middel leveren aan Amerikaanse gevangenissen uit protest tegen de doodstraf.