A piece of cake... mét fruit

Hoe wij onze eieren het liefst eten? In een cake als het even kan. Geen noeste arbeid vandaag maar een simpele cake met mascarpone en fruit. Piece of cake zoals ze zeggen.

Wat heb je nodig:

Voor het beslag:

4 eieren

250 g suiker

250 g zelfrijzend bakmeel

250 g gesmolten boter

Voor de afwerking:

250 ml mascarpone

125 ml room (30% vet)

2 el vanillesuiker



Vers fruit:

bosbessen, braambessen, aardbeien



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C.

Stap 2: Maak het beslag: kluts de eieren en meng er de suiker onder tot je een romig mengsel krijgt. Voeg de gesmolten boter toe en klop goed door. Zeef de bloem en roer onder het beslag. Giet het beslag in een ingevette en bebloemde bakvorm en zet 50 minuten in de oven.

Stap 3: Snij de afgekoelde cake horizontaal doormidden. Klop de slagroom met de vanillesuiker op en spatel er de mascarpone onder. Smeer hiervan een laagje op de ene helft van de cake. Plaats er de andere helft op. Smeer ook bovenaan het mascarponemengsel en werk af

met het vers fruit.



Tip: Combineer verschillende soorten fruit.