70.000 kinderen in levensgevaar: VN waarschuwt voor hongersnood in Somalië

In 2011 kwamen bij een hongersnood in Somalië ongeveer 250.000 mensen om het leven. Volgens nieuwe schattingen zijn tot juni 6,2 miljoen mensen op humanitaire hulp aangewezen, de helft van de bevolking.



Minstens 360.000 kinderen zijn ondervoed, ongeveer 70.000 van hen verkeren in levensgevaar en hebben dringend medische hulp nodig. Dat staat in een VN-rapport dat gisteren werd vrijgegeven.



In Somalië viel de jongste twee regentijden weinig neerslag, wat leidde tot een erge droogte. De regentijd van april tot juni zal vermoedelijk slechts "minimale verbetering" brengen. Delen van Somalië zijn bovendien amper toegankelijk voor hulpverleners wegens aanvallen van de islamistische terreurmilitie Al-Shabaab.