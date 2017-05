12 Food bloggers verklappen hun keukengeheimen

Het is health queen Carmen Van Buggenhout die op 12 mei het startschot geeft. Via haar blog The Healthy Ever After legt Carmen de link tussen happiness en healthiness en pleit ze voor een bewuste levensstijl waarbij smaak en af en toe zondigen nooit in het gedrang komen. "De beste versie van jezelf worden, daar draait het om!", aldus Carmen. En dat vertaalt zich in heerlijke, originele recepten zoals pindacake met banaan, bietensalade en de lekkerste veggie burger ever. Inspiratie haalt Carmen in haar enorme collectie kookboeken, op Pinterest en via iconen zoals Pascale Naessens - "met wat extra koolhydraten dan" (lacht) - en powervrouw Rens Kroes.



Honger naar meer? Carmen wordt opgevolgd door andere verrassende toptalenten en foodfans zoals BBQ-meester Yves Van De Ven (blog: Coolinary), reis-en foodjunk Els Sirejacob (blog: Elisa kookt) en tomatenliefhebster Sophie Charlier (blog: Tomate Cerise). Ontdek ze allemaal op www.foodiefiles.be