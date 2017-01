"Verenigd Koninkrijk kan uit elkaar vallen"

Het is chaos troef aan de andere kant van het Kanaal nu Brits premier Theresa May een 'harde' brexit heeft aangekondigd. De scheiding met Europa heeft namelijk ook zware interne repercussies. "Het is zeker realistisch dat het Verenigd Koninkrijk hierdoor uit elkaar valt", zegt Europa-kenner Hendrik Vos (UGent).

"De regering van het Verenigd Koninkrijk kan ons niet zomaar uit de douane-unie zetten, zonder rekening te houden met de impact op onze economie, op onze jobs, op onze levensstandaard. Schotland moet de kans krijgen om te kiezen tussen die optie en een andere toekomst." Theresa May was gistermiddag amper uitgesproken, of ze had er al een probleem bij. De Schotse premier Nicola Sturgeon kondigde meteen impliciet aan dat Schotland, dat vorige zomer massaal voor Europa (62 procent) en tegen de brexit stemde, weleens een nieuw onafhankelijkheidsreferendum zou kunnen houden. In 2014 mochten de Schotten daarover al eens hun zeg doen, 55 procent stemde toen tegen. Maar toen was er van een brexit nog geen sprake.