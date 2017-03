"U begint meer en meer op Trump te lijken": Joël De Ceulaer clasht met Yves Petry

Mogen schrijvers zich mengen in het publieke debat? De Morgen-journalist Joël De Ceulaer en auteur Yves Petry clashen vanavond over die vraag in onze boksring. Wij zenden rond 20 uur het debat uit via een livestream vanuitt de Beursschouwburg. Meetweeten en vragen stellen kan via de hashtag #uppercutbxl of via Facebook Live.

"Wie mens en wereld echt wil doorgronden, verdiept zich beter in de evolutietheorie dan in Hamlet of Macbeth", schreef Joël De Ceulaer ooit. Bullshit, vindt schrijver Yves Petry, die hem een uitdagende brief schreef. "Mogelijk is wetenschap voor u alleen maar een alibi voor uw neerbuigendheid over literatuur." De Ceulaer nam de handschoen op en diende hem van repliek: "Kunst vergelijken met wetenschap? Nee, laten we dat maar niet doen." De heren maken zich nu op voor de publieke confrontatie in de boksring van het Beurskafee op woensdag 1 maart. Moderator is opiniërend hoofdredacteur Bart Eeckhout. Joël De Ceulaer en Yves Petry gaan met elkaar in debat tijdens Uppercut. ©dm