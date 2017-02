'Trainspotting', het vervolg: ook junkies worden oud

Wanneer we plaatsnemen tegenover Danny Boyle en acteur Ewen Bremner (Spud), willen we eerst en vooral weten hoe het met hun kater gesteld is. De avond voor ons gesprek werd T2 Trainspotting gevierd met een gigantische rave in een Berlijnse nachtclub. Rock-'n-roll gegarandeerd, toch? “Ik ben vroeg naar bed gegaan”, glimlacht Boyle okselfris. Bremner is zijn stem kwijt: die heeft dan toch stevig de bloemetjes buitengezet?