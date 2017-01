"Onze Vrouwenmars wil een positief tegengeluid zijn voor Donald Trump"

Vanuit de noordelijke staat Michigan reed de Belgische Julie Cassano (38) gisteren met haar vriendinnen méér dan negenhonderd kilometer om vandaag mee te kunnen betogen tijdens de nationale Women's March in Washington D.C. “Mijn keuze was snel gemaakt”, vertelt ze. “Ik kon thuiszitten en klagen, of ook laten zien dat ik het niet eens ben met een wereld waarin het radicaler, killer en meer onverdraagzaam is geworden."