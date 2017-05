'Health Queen' Carmen van The Healthy Ever After

Altijd honger maar niet altijd inspiratie? Foodie Files to the rescue. Elke maand deelt een bekende food blogger zijn keukengeheimen en elke week krijg je een nieuwe, inspirerende receptvideo. Health queen Carmen van food blog The Healthy Ever After bijt de spits af met verrassende, heerlijke én gezonde gerechten zoals pindacake met banaan, bietensalade en lasagne van rauwe groenten. Met die recepten wil Carmen bewijzen dat gezond eten minstens even lekker kan zijn. Kortom: guilty pleasures zonder guilt. En we leefden nog lang voldaan, gezond en gelukkig...