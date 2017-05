"Hainan Airlines gaat drie keer per week vliegen tussen Brussel en Shanghai"

De website bevestigt zo de startdatum die midden mei door minister van Werk Kris Peeters (CD&V) naar voren was geschoven na een ontmoeting met toplui van de maatschappij in China. Het zal dan bijna zes jaar geleden zijn dat Hainan de route Brussel-Shanghai na korte tijd stopzette.



Volgens Routesonline zal er worden gevlogen met een Boeing 787-9 (Dreamliner).



Eind oktober vorig jaar werd, tijdens een bezoek van premier Charles Michel aan China, een intentieverklaring ondertekend over de heropening van de route. Hainan beloofde toen dat de verbinding zou worden opgestart in de tweede helft van 2017.



Hainan Airlines vliegt momenteel al rechtstreeks tussen Brussels Airport en Peking.