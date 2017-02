"Grondigere evaluatie van de euthanasiewet is nodig"

Share We mogen trots zijn dat we wereldwijd pioniers zijn in de euthanasiewetgeving. Maar de wet is in veertien jaar nog nooit grondig geëvalueerd

Een aantal leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Volksgezondheid (FCECE), onder wie voorzitter Wim Distelmans, werd vandaag in de Kamer onderworpen aan een hoorzitting naar aanleiding van haar tweejaarlijkse verslag, dat eind vorig jaar openbaar werd gemaakt.



Dat verslag riep toen heel wat vragen op, onder meer over de rol van de onafhankelijke controlecommissie. Een aantal professoren en ethici vroegen zich onder meer af of de commissie zich niet te veel als wetgever gedraagt, en de wet "oprekt".



Die perceptie leeft ook binnen de commissie Volksgezondheid. Zo klonk er onder meer kritiek op een aantal gevallen waarin mensen euthanasie kregen, ook al waren ze buiten bewustzijn. Ook de euthanasie bij psychisch lijden riep heel wat vragen op. "De euthanasiecommissie bezondigt zich te vaak aan een interpretatie van de wet. Dat is op zich haar taak niet", aldus Van Hoof.



Ook Van Peel stelde zich vragen, en pleitte onder meer voor een "maatschappelijk debat over de geest van de wet". "We mogen trots zijn dat we wereldwijd pioniers zijn in de euthanasiewetgeving. Maar de wet is in veertien jaar nog nooit grondig geëvalueerd. De vraag is of we nog op dezelfde lijn zitten als toen", klonk het. Beide Kamerleden braken daarom een lans voor een grondiger onderzoek, "dat verder gaat dan alleen de cijfertjes", aldus Van Peel.