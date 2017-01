"Een volle agenda is geen statussymbool"

"Soms heb ik het gevoel dat de hele wereld draait en ik slechts een toeschouwer ben. Het lijkt wel alsof ik geen betekenis voor iemand heb. En is dat uiteindelijk niet de definitie van geluk? Dat iemand, of meerdere mensen, je nodig hebben.

"Af en toe keer ik terug van school, heb ik niets gepland en overvalt een gevoel van eenzaamheid me. Zelden vraagt iemand me iets te doen, de bal ligt vaak in mijn kamp. Al te vaak is het een eenrichtingsverkeer, moet ik zelf de meeste energie in vriendschappen investeren. Anders bestaan die niet meer.

"Tijdens mijn eerste kotjaar in Gent heb ik me zelden zo gevoeld. Ik kwam in een nieuwe stad terecht, kreeg frisse impulsen, had tot drie activiteiten op een avond gepland. Die eenzaamheid is er later gekomen. Waarschijnlijk door verkeerde verwachtingen veroorzaakt. Ik ben uitermate perfectionistisch: ik wilde het perfecte lief zijn, de beste student en sporter ook. Ik ben iemand die ongelofelijk veel van zichzelf verwacht, en bijgevolg ook van andere mensen.

"Uiteindelijk ben ik naar een psycholoog getrokken. Ik was opgebrand. Ik zag mezelf als de oorzaak van alles wat er in mijn wereld verkeerd liep en kon er met niemand over spreken.

"Gaandeweg ben ik gaan accepteren dat die strijd om uit te blinken niet de juiste is. Het is een pad met vallen en opstaan. Ik heb ingezien dat ik niet zoveel verwachtingen van mensen mag hebben. En misschien moet ik eenzaamheid ook anders gaan bekijken. Als het goed met mij gaat, ga ik mensen ook niet opbellen, want ik heb vanalles aan mijn hoofd. Als ik eenzaam ben, dan heb ik plots wel nood aan anderen omdat er in de wervelwind van iedere dag eens niets gepland staat. Soms lijkt die eenzaamheid iets te zijn wat ik verdien omdat ik zelf niet honderd procent ok met anderen omga.

"Ik ga ontzettend veel doen voor mensen die me na aan het hart liggen, maar uiteindelijk leef je voor jezelf. Nu heb ik geleerd dat ik niet alles op mezelf mag projecteren, dat soms de oorzaak bij anderen ligt. Nu heb ik geleerd dat ik mijn agenda niet mag volstouwen om toch maar aan mezelf te vluchten. En dat een volle agenda geen statussymbool is."