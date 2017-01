Reportage

Op stap met de betogers tegen Trump: "Dit is nu juist fascisme"

Het is de dag dat Donald Trump de macht overneemt in Washington, maar het lijkt soms dat Washington zelf in handen is van Trumps tegenstanders. Met Humvees, blokken beton, vrachtwagens en zware hekken heeft de politie een deel van het centrum afgesloten. Daarbuiten is het protestland.