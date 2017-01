￼￼￼￼￼Co-ouderschap: Wir schaffen das!

Niet toevallig werd de wetgeving rond het voorrang geven voor het gelijkmatige verblijf bij echtscheiding vanuit progressieve hoek bepleit. Men wou zo het conflict tussen de ex-partners en de manifeste ongelijkheid die generaties van vaders moesten ondergaan een halt toeroepen door aan beide partners dezelfde rechten (en dezelfde plichten!) prioritair toe te kennen. De wetgever zorgde voor wetgeving die beide ouders om een even groot engagement in de opvoeding van de kinderen vroeg. Geenszins verplicht deze wet de rechter om een gelijkmatig verblijf toe te kennen – integendeel, er is nog meer dan voldoende rechterlijke vrijheid om anders te beslissen in het voordeel van het kind.

Mijn oudste zoon verblijft een week bij zijn mama en haar nieuw samengestelde gezin en een week bij ons nieuw samengestelde gezin. De verblijfsregeling voor mijn oudste zoon was enkel mogelijk door het feit dat voor het eerst in de Belgische geschiedenis de gelijkheid tussen vader en moeder als grondprincipe juridisch was vastgelegd.

Met ongeloof las ik de mening van enkele experts met de zoveelste aanval op het co-ouderschap (DM 19/1) . Sinds in 2006 het co-ouderschap als de te prefereren verblijfsregeling voor kinderen van gescheiden ouders in de wet werd vastgelegd, vallen specialisten over elkaar om deze vorm van verblijfsregeling met allerlei zonden te overladen. Zelden of nooit worden de positieve aspecten van deze moedige wetgeving gehoord.

De rechter verplichten om een gelijkmatig verblijf voor kinderen in echtscheiding als eerste in overweging te nemen was een grote stap voorwaarts in onze kijk op echtscheidingen, zowel voor ouders als voor kinderen.

Ik volg de kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen in het feit dat het welzijn van het kind centraal moet staan in het toekennen van een verblijfsregeling. Maar ik ben het niet eens met hem wanneer hij stelt dat ouders een gelijkmatige verblijfsregeling al te vaak uit eigenbelang zouden nastreven.

Men trekt de verkeerde conclusie als zou een gelijkmatige verblijfsregeling er voor zorgen dat de communicatie tussen de ouders onvoldoende of zelfs afwezig blijft – wat inderdaad schrijnend is voor de betrokken kinderen. Die communicatie liep echter ook voor de wetgeving van 2006 al vaak stroef.

In plaats van de gelijkmatige verblijfsregeling aan te vallen moet men juist veel sterker inzetten op onze familierechtbanken. Deze zijn nu overbelast en archaïsch georganiseerd met als gevolg dat in enkele minuten tijd moet worden beslist over het verdere leven van ouders en kinderen met weinig of geen verdere opvolging van het uitgesproken vonnis. Ouders en kinderen in een echtscheidingssituatie blijven ondersteunen, op hun engagementen blijven wijzen en communicatie bevorderen in het belang van de kinderen, vraagt een doorgedreven begeleiding waar het nu al te vaak aan ontbreekt. We hebben nood aan een brede maatschappij waarin onderwijs, werk, middengroepen rekening houden met het feit dat niet iedereen aan de norm voldoet.

Gescheiden ouders en hun kinderen zijn geen verschoppelingen levend in een nieuw samengesteld gezin, we leven allemaal samen in een nieuw samengestelde maatschappij. We moeten vooruit blijven kijken, want: wir schaffen das!