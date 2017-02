"Buschauffeurs skireizen moeten overnachten in een halve bezemkast"

Vanavond deelt de Transportbond pamfletten uit op vertrekplaatsen in Bilzen, Antwerpen, Groot-Bijgaarden en Gentbrugge, om de reizigers te sensibiliseren. Volgens BTB krijgen de Belgische buschauffeurs in het buitenland vaak geen deftige overnachting. Ze krijgen een hotelkamer ter beschikking voor amper drie of vier uur, of ze krijgen zelfs helemaal geen bed en slapen in een "halve bezemkast", zegt Steyaert.



Dat leidt volgens de vakbond tot gevaarlijke situaties. "We hebben in het verleden al genoeg ongevallen met bussen gezien. Wij willen als vakbond onze verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van de chauffeurs, maar ook van de passagiers en de andere weggebruikters", aldus Steyaert.



Concreet ijvert de Transportbond voor een sluitende cao voor de hele sector, waarin onder meer een "passende slaapaccommodatie" wordt vastgelegd. Daar wordt al sinds eind 2015 over onderhandeld met de werkgevers in de sector, maar volgens BTB zit er voorlopig maar weinig schot in de zaak.



"We hebben het sociaal overleg met de werkgevers een jaar lang de kans gegeven. Nu beginnen we met een rustige actie, maar als er niets verandert, stappen we naar de politiek verantwoordelijken", waarschuwt Steyaert nog.