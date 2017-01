"Als jonge ondernemer voel ik me niet verbonden met Marc Coucke"

2016 heeft heel wat jongeren murw geslagen. Er heerst een gevoel dat babyboomers hen in de afgrond hebben gestort door demagogen als Donald Trump en Nigel Farage te omarmen. Dat lokt verschillende reacties uit. Bij sommigen leeft de idee dat het systeem om zeep is en dat ze zich maar beter op hun eigen levens concentreren. Maar er zijn ook jonge gasten die willen terugvechten. Voor hen werkt het verhaal van sociaal ondernemer Wietse Van Ransbeeck inspirerend. Anderhalf jaar geleden heeft hij met de oprichting van CitizenLab zijn liefde voor ondernemen verzoend met zijn drang om het politieke systeem te vernieuwen. "Ik ben verliefd op mijn thuisstad Brussel," vertelt Wietse, "maar er loopt hier veel verkeerd. Ik heb naar manieren gezocht om mijn ideeën met het stadsbestuur te delen, maar dat bleek enorm tijdrovend. Als twintiger wil ik meteen, vanop mijn smartphone, met de overheid kunnen communiceren."

CitizenLab biedt aan steden en gemeenten een online burgerinspraakplatform. "Burgers kunnen op een snelle en laagdrempelige manier hun ideeën over het lokale niveau delen. Andere bezoekers kunnen daarop reageren en hun steun voor een bepaald idee uitdrukken door een duimpje omhoog of omlaag te klikken", licht Wietse toe. "Zo heeft Hasselt op CitizenLab een beroep gedaan om haar burgers de nieuwe invulling van het Kapermolenpark, het grootste park van de stad, te laten bepalen. Oostende heeft het platform dan weer gebruikt om een stadsbreed debat uit te lokken over hoe met kleine ideeën en grootse plannen de toekomst van de stad meer kleur te geven. Ook Luik, Sint-Niklaas, Vilvoorde en een rist kleinere steden zijn op onze kar gesprongen. De resultaten zijn niet direct bindend, maar stadsbesturen zouden niet meedoen als ze de input niet serieus nemen", zegt Wietse. ©De Morgen

Share 'We willen de politiek radicaal omgooien' Het gaat hard voor Wietse en medestichters Aline Muylaert en Koen Gremmelprez. CitizenLab heeft nu 500.000 euro van privé-investeerders en 50.000 euro Europese steun gekregen. "De ambities zijn groot", vervolgt de 23-jarige Brusselaar. "Nu lijkt het alsof het enkel om kleine ingrepen gaat, maar we willen de politiek radicaal omgooien. Begin volgende maand lanceren we met Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open Vld) het 'Brussels burgerkabinet'. We willen te weten komen hoe Vlamingen naar Brussel kijken en hoe we het imago van de hoofdstad aantrekkelijker kunnen maken."

Met CitizenLab wil Wietse vooral op jongeren focussen. Het gros van de gebruikers is jonger dan 35. "Uit Europese studies blijkt dat jongeren het gevoel hebben dat ze nauwelijks worden gehoord. Dat wil CitizenLab veranderen. Je moet de burger bereiken waar hij is. Ouderen wonen al eens een inspraakavond bij, jongeren geven de voorkeur aan online initiatieven. Al ben ik ervan overtuigd dat steeds meer ouderen onze technologie gaan omarmen."

Belgicist Share "Ik voel me niet verbonden met iemand als Marc Coucke" Wietses succesverhaal inspireert, maar zelf hekelt hij het gebrek aan Vlaamse bezielers. "Ik voel me niet verbonden met iemand als Marc Coucke, het prototype van de goedboerende ondernemer die met veel persaandacht gaat lopen en het ondernemen een sensationele dimensie probeert te geven. Helemaal anders dan Coucke stel ik niet alleen mijn winstmodel voorop, maar ook mijn missie: jongeren opnieuw in de politiek laten geloven."

"Andere jonge ondernemers die vrijuit over successen en fouten getuigen, inspireren me dan weer wel. Ook met liberaal Groen-politicus Kristof Calvo kan ik me identificeren. Hij pleit voor experimenteren met het basisinkomen en meer federalisering. Als overtuigd belgicist volg ik hem daarin. Ons land is een kluwen van bestuursniveaus. De onderzoekscommissie na de aanslagen in Brussel heeft die bestuurlijke chaos nog maar eens aangetoond. Volgens mij zijn er voor ons land twee opties: ofwel gaan we uit elkaar, ofwel streven we meer samenwerking na. Ik heb voor dat laatste gekozen." ©De Morgen

Share 'Je zou kunnen zeggen dat het hoger onderwijs ondernemersspirit doodt, ja' Dat de jeugd niet meer onderneemt komt niet alleen door het gebrek aan diverse rolmodellen. Ook het onderwijs treft schuld, vindt Wietse. "Toen ik studeerde had ik het gevoel dat er geen ruimte was om eigen projecten in mijn opleiding in te passen. Creativiteit noch interdisciplinair werken werd gestimuleerd. Ook wordt er in economieopleidingen te vaak van uitgegaan dat je voor een consultancybedrijf gaat werken. Maar je hoeft echt niet voor de McKinseys van deze wereld te werken, je kan ook gaan voor een ngo, de overheid of nog beter: jezelf. Je zou kunnen zeggen dat het hoger onderwijs ondernemersspirit doodt, ja."

"Maar ik begrijp ook dat je sneller kiest voor een stabiele job wanneer je de schoolbanken verlaat. Zeker als je geen steun van thuis krijgt. Ik heb het geluk dat ik uit een welgesteld middenklassegezin kom. Een privilege dat lang niet iedere jonge ondernemer geniet, maar toch mag dat jongeren niet beletten om ervoor te gaan. Jong ondernemen vergt durf, maar niet zo veel als sommigen denken. Met incubators als iMinds en Start it @ kbc die de ideale springplank bieden, raak je al een heel eind."

Rollercoaster Share 'Natuurlijk maak ik deel uit van de prestatiegeneratie en wil ik als 23-jarige te veel. Maar het anders doen, daar denk ik voorlopig niet aan' Intussen draait CitizenLab een flinke maandelijkse omzet, waar Wietse een goed loon kan uithalen. Als je weet dat hij pas in september vorig jaar is afgestudeerd, is dat een luxe die heel wat schoolverlaters niet kennen. "Natuurlijk sta ik daar bij stil. Sommige vrienden worstelen, dan is het niet fijn om mij te zien scoren met CitizenLab. Daarom praat ik op café weinig over het werk. Dat betekent niet dat ik niet van m’n studentenleven heb genoten. De eerste twee jaar heb ik het studentikoze varken uitgehangen. Sommige vrienden lachen daarmee: zie waar je nu staat en vroeger stond je op tafel te dansen."