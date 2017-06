"Als de aarde beeft in Marokko, voelen we het trillen tot hier"

De theehuizen en snackbars zijn nog gesloten in de Handelsstraat in Antwerpen, wachtend op de schemering en het breken van de vasten. Des te meer volk loopt er in de winkels rondom: fruit- en groenteverkopers, slagers, kappers en kledingzaken.

Bij Denim's King is normaal gezien de klant koning, maar voor een keer wil de uitbater liever ons te woord te staan. Hij begint te grasduinen in zijn Facebook-profiel. "Dit is de winkel van mijn vader in Al Hoceima", zegt Jaouad Aaroud (36), die sinds 2001 in België woont.