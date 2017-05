Topfestival Nuits Sonores komt naar Brussel

Er zijn maar weinig festivals waar je als muziekliefhebber zo op je wenken wordt bediend als op Nuits Sonores. Het Franse muziekfestival wordt dan ook bejubeld door kunst- en elektronicafans van binnen én buiten Europa. Dit jaar vierde het haar vijftienjarig bestaan in Lyon, en in september doen ze het nog eens over in Brussel.

Laurent Garnier, Nina Kraviz, Andy Stott, Jon Hopkins, Floating Points en Chemical Brothers: je hoeft geen doorgewinterde technofan te zijn om te weten dat de affiche van Nuits Sonores subliem is. En je hoeft evenmin een doorgewinterde technofan te zijn om van het festival te genieten: ook Air, Stormzy, Einstürzende Neubauten en Pharoah Sanders kwamen graag langs op de vijftiende editie van het gerenomeerd elektronisch muziekfestival in Lyon.